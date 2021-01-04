6 إصابات جديدة بكورونا في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

سجلت محافظة دمياط 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الإثنين، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي حالات الإصابة منذ بدء الجائحة في موجتها الأولى 1885 حالة، وعدد الوفيات 159 حالة وفاة.

كشف مصدر مطلع بمديرية الشؤون الصحية في دمياط أن حالات اليوم من بينها حالة لمواطن من محافظة كفرالشيخ، بينما توزعت باقي الإصابات بين حالات من قرى ومدن مختلفة.

وأضاف المصدر أن عدد حالات الشفاء وصل إلى 1676 حالة، وخضع للعزل المنزلي ما يزيد عن 1550 حالة.​