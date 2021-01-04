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حبس المتهم باغتصاب طالبة الطب بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات

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حبس المتهم باغتصاب طالبة الطب بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس المتهم باغتصاب طالبة الطب بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات

مصراوي Masrawy

06:16 م الإثنين 04 يناير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه باغتصاب طالبة بكلية الطب بعدما اعتدى عليها جنسيًا داخل شقته.

وشهدت محافظة الجيزة جريمة اتهام سائق باغتصاب طالبة بكلية الطب، بعد أن استدرجها بحجة العمل كجليسة أطفال لأبنائه، للإنفاق على نفسها خلال الدراسة، حيث هددها بسلاح "طبنجة صوت"، واعتدى عليها جنسيًا، وتركها عقب ذلك، وتم إبلاغ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة وضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد تعرض طالبة بكلية الطب بإحدى الجامعات، لاعتداء جنسي على يد سائق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم القبض على المتهم بشقته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتهديد المجني عليها بسلاح "طبنجة صوت"، واغتصابها.

وذكرت الضحية أنها كانت ترغب في العمل للإنفاق على نفسها خلال الدراسة، وقبلت العمل كجليسة أطفال لأبناء المتهم، وخلال تواجدها بشقته، اعتدى عليها جنسيًا تحت تهديد السلاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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