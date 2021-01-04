أخبار عاجلة

تونس وبريطانيا تبحثان سبل دعم مستوى التعاون العسكري المشترك -
تعافوا من كورونا.. خروج 18 حالة من مستشفى الأحرار بالشرقية -
قتلها مرض نادر.. الطفلة "فرح" تُفارق الحياة بعد 4 سنوات من الألم- صور -
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي -
أعلى حصيلة يومية.. كورونا يضرب لبنان بـ5440 إصابة -
إغلاق مسجد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية في كفر الشيخ -
لأول مرة في 8 أشهر.. الاقتصاد الأمريكي يفقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر -
"بيلوسي" تصف ترامب بـ"الرئيس المختل" وتحذِّر من شنه ضربة نووية -
عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعدة حالات الإصابة بفيروس كورونا -
‏‎بيلوسي: تحدثت مع رئيس الأركان لمنع ترامب من أي قرار محتمل لشن حرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الهرفي" يتراجع عن دعوة سابقة للامتناع عن أخذ اللقاحات ضد كورونا

Print
"الهرفي" يتراجع عن دعوة سابقة للامتناع عن أخذ اللقاحات ضد كورونا "الهرفي" يتراجع عن دعوة سابقة للامتناع عن أخذ اللقاحات ضد كورونا
قال: إنه آمن وله نتائج فعالة وفق دراسات علمية موثوقة

قال استشاري أمراض الحساسية والربو والمناعة حرب الهرفي، حول تطعيم كورونا: "سبق وأن أجبت بالامتناع عن أخذ التطعيم، ولكن بعد دراسة متأنية والاطلاع على نتيجة دراسة علمية حديثة جداً موثقة وموثوقة، أصبح لدي قناعة بناء على هذه المعلومات أن التطعيم آمن، ويعطي مناعة جيدة وطويلة بناء على دراسة أطباء وممارسين صحيين أخذوا التطعيم وتمت متابعتهم ستة أشهر".

جاء ذلك في مقطع نشره الدكتور حرب الهرفي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" عقب تلقيه لقاح .

وأضاف "الهرفي": "مركز تطعيم اللقاح ضد كورونا منظم بشكل ممتاز لا يضاهيه أي تنظيم بالأداء والموظفين وأسلوب مميز في التعامل من قبل فتيان وفتيات يفتخر بهم الجميع".

وفي تغريدة ثانية قال الدكتور حرب الهرفي: "آخذ الرأي الأفضل والعلم الأفضل المعزز بالدلائل والبراهين عندما أجدها حتى لو كان خلاف ما اظن"، مبيناً أن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها.

وتابع: "اطلعت على دراسات علمية موثقة موثوقة عن سلامة لقاح كورونا، فقد قررت أخذه بعد أن كنت متردداً في تغريدة سابقة".

ونوه الدكتور حرب الهرفي في ختام تغريداته، بجهود القيادة الرشيدة في المحافظة على صحة وسلامة الإنسان وتوفير اللقاحات بالمجان، كما قدم الشكر والامتنان للمنظمين في مركز تلقي اللقاحات ولوزارة الصحة على هذا التنظيم الناجح والمتميز. استشاري أمراض الحساسية والربو حرب الهرفي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعدة حالات الإصابة بفيروس كورونا

عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعدة حالات الإصابة بفيروس كورونا

1215 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

1215 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

إطلاق مبادرة "إحنا معاك" لمساعدة مرضى فيروس كورونا

إطلاق مبادرة "إحنا معاك" لمساعدة مرضى فيروس كورونا

بالفيديو.. نائب أمير الرياض يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

بالفيديو.. نائب أمير الرياض يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

شبكة عيون الإخبارية