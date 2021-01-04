بعد تفشي الفيروس.. ما هي قرارات الأزهر الجديدة للتعامل مع جائحة كورونا؟

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

اتخذ الأزهر عددًا من القرارات المنظمة للعمل بالمشيخة وجميع القطاعات التابعة لها، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ونصت الضوابط الجديدة التي أقرها الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، على منح الموظف الذي تثبت إصابته بكورونا إجازة لمدة 14 يومًا من تاريخ ثبوت إصابته وتزيد لحين تماثله للشفاء، وفقًا للحالة الصحية لكل مصاب على حدة وطبقًا للتقارير الطبية الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.

وأكدت الضوابط، منح المرأة الحاضنة لطفل لا يزيد سنه عن 8 سنوات، إجازة استثنائية بحد أقصى 3 أيام في الأسبوع، بناء على طلبها، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل ومصلحتها، ويجوز تكليفها بأعمال من المنزل.

ونص القرار على أن تكون الإجازات الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر، ولا تحتسب ضمن الإجازات المقررة قانونا.

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية المنشور رقم 1 لسنة 2021، لجميع المناطق، الخاص بتطبيق إجراءات جديدة، بعد قرار تأجيل امتحانات نصف العام

ونص قرار قطاع المعاهد الأزهرية على ما يلي:

1– يكون تواجد المعلمون والمعلمات وجميع العاملين بالتناوب بحيث يكون حضور 3 أيام أسبوعيًا.

2– يتم تطبيق الإجازات الاستثنائية وفق قرار رئيس مجلس الوزراء ويحق لرئيس العمل استدعائهم حسب حاجة العمل.

3- التزام جميع المعلمين بالتواصل مع طلابهم من خلال التواصل الاجتماعي لمراجعة المناهج الدراسية ويتم متابعة ذلك من خلال الموجهين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

4– منح الإجازة الاستثنائية للسيدات الحوامل من الشهر السادس ولمن يعولون أطفالًا أقل من 8 سنوات.

5– الاعتداد بالنتائج التي لا تضاف للمجموع وتم اختبار الطلاب فيها واعتمادها.

6- إغلاق جميع مراكز الأسئلة، وإرجاء أعمال كنترولات الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

7- تواصل المعلمين مع الطلاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمعرفة مدى إلمامهم بالمنهج.

كان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أعلن تأجيل امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2020/2021 لمراحل النقل والشهادات بالمعاهد الأزهرية لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام، على أن تستكمل مراجعة المناهج الدراسية المقررة بنظام التعلم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

وأشار "الضويني" إلى أن هذا القرار يأتي وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على صحة جميع المنتمين للعملية التعليمية وعلى رأسهم أبناءنا وبناتنا الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

من جانبه، قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تعليق حضور الطلاب بالكليات مع استبداله بنظام التعليم عن بُعد بداية من 2 يناير وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول على أن تبدأ إجازة منتصف العام من 6 فبراير وتنتهي 18 فبراير 2021، وتفويض عمداء الكليات بالقاهرة والأقاليم لوضع النُّظم الملائمة لتخفيض العمالة بالكليات بما يضمن سير العمل، وحتى صدور تعليمات أخرى، وذلك في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وحفاظًا على صحة العاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

