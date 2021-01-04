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سول تطالب إيران بالإفراج عن ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية

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سول تطالب إيران بالإفراج عن ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية سول تطالب إيران بالإفراج عن ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية

مصراوي Masrawy

06:05 م الإثنين 04 يناير 2021

سول - (د ب أ)

طالبت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إيران بأن تفرج في أقرب وقت عن ناقلة النفط التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني في مياه الخليج .

وقال مسؤول بالوزارة اليوم: "إننا نسعى إلى معرفة تفاصيل الوضع فيما يتعلق باحتجاز سفينتنا"،بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.

وأشار المسؤول إلى أنه كان على متن السفينة 20 شخصًا، من بينهم 5 بحارة كوريين.

كانت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قد اوقفت صباح اليوم الاثنين ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية في الخليج "لانتهاكها للبروتوكولات البيئية وتم اقتيادها إلى ميناء بندر عباس" .

وقالت أن "السفينة كانت متوجهة من ميناء الجبيل في نحو كوريا الجنوبية، وتم إيقافها في الخليج الفارسي (العربي) بسبب الانتهاكات المتكررة لقوانين البيئة البحرية".

وأشارت إلى أن الناقلة تحمل 7200 طن من الإيثانول؛ وتم احتجاز أفراد طاقمها، ويحملون جنسيات كوريا الجنوبية وإندونيسيا وفيتنام وميانمار.

وأصبح الخليج ساحة لنزاعات محتدمة بين إيران والعديد من الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقد وقعت عدة في المنطقة، خاصة في مضيق هرمز، الواقع بين الخليج وخليج عمان. ويعد المضيق واحدا من أهم طرق الشحن حول العالم، حيث يعبر من خلاله ما يقرب من ثلث صادرات النفط العالمية.

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