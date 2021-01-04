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الأردن يدين الهجوم الإرهابي في غربي النيجر

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الأردن يدين الهجوم الإرهابي في غربي النيجر الأردن يدين الهجوم الإرهابي في غربي النيجر

مصراوي Masrawy

05:56 م الإثنين 04 يناير 2021

عمان - (أ ش أ):

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في قريتين غربي النيجر أمس الأول السبت، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز - في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الوحشي واستهداف المدنيين الأبرياء، وموقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع، وتزعزع الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

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