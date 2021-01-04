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عبر "فيسبوك": أسعدنى ما رأيته من إنجاز مصري في منظومة تحويل السيارات للغاز

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مصراوي Masrawy

05:59 م الإثنين 04 يناير 2021

(مصراوي):

أعرب الرئيس عبدالفتاح ، عن سعادته بما رآه من إنجازات مصرية في بناء منظومة متكاملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خلال فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وقال الرئيس، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك": "تفقدت اليوم المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وأسعدني ما رأيته من إنجاز الأيادي المصرية في بناء منظومة متكاملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

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مصراوي Masrawy

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