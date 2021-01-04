أخبار عاجلة

تونس وبريطانيا تبحثان سبل دعم مستوى التعاون العسكري المشترك -
تعافوا من كورونا.. خروج 18 حالة من مستشفى الأحرار بالشرقية -
قتلها مرض نادر.. الطفلة "فرح" تُفارق الحياة بعد 4 سنوات من الألم- صور -
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي -
أعلى حصيلة يومية.. كورونا يضرب لبنان بـ5440 إصابة -
إغلاق مسجد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية في كفر الشيخ -
لأول مرة في 8 أشهر.. الاقتصاد الأمريكي يفقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر -
"بيلوسي" تصف ترامب بـ"الرئيس المختل" وتحذِّر من شنه ضربة نووية -
عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعدة حالات الإصابة بفيروس كورونا -
‏‎بيلوسي: تحدثت مع رئيس الأركان لمنع ترامب من أي قرار محتمل لشن حرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إيران تحتجز ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية في الخليج

Print
إيران تحتجز ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية في الخليج إيران تحتجز ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية في الخليج

مصراوي Masrawy

05:33 م الإثنين 04 يناير 2021

طهران - (د ب أ)

أوقفت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الاثنين، ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية في الخليج "لانتهاكها للبروتوكولات البيئية".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن العلاقات العامة لبحرية الحرس الثوري أن "السفينة كانت متوجهة من ميناء الجبيل في نحو كوريا الجنوبية، وتم إيقافها في الخليج الفارسي (العربي) بسبب الانتهاكات المتكررة لقوانين البيئة البحرية".

وأشارت إلى أن الناقلة تحمل 7200 طن من الإيثانول؛ وتم احتجاز أفراد طاقمها، ويحملون جنسيات كوريا الجنوبية وإندونيسيا وفيتنام وميانمار.

وبعد احتجازها، اقتاد الحرس السفينة إلى ميناء بندر عباس وتم تسليم ملفها للسلطات القضائية. وفتح مكتب الادعاء في بندر عباس تحقيقا بشأنها.

وأصبح الخليج ساحة لنزاعات محتدمة بين إيران والعديد من الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقد وقعت عدة في المنطقة، خاصة في مضيق هرمز، الواقع بين الخليج وخليج عمان. ويعد المضيق واحدًا من أهم طرق الشحن حول العالم، حيث يعبر من خلاله ما يقرب من ثلث صادرات النفط العالمية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

الإسباني "ساينز" بطل المرحلة السادسة من "رالي داكار" السعودية 2021

الإسباني "ساينز" بطل المرحلة السادسة من "رالي داكار" السعودية 2021

شبكة عيون الإخبارية