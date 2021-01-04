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لأول مرة.. مكة دون الـ 100 إصابة نشطة بـ"كورونا"

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لأول مرة.. مكة دون الـ 100 إصابة نشطة بـ"كورونا" لأول مرة.. مكة دون الـ 100 إصابة نشطة بـ"كورونا"
المتبقي في المنطقة 86 حالة فقط تحمل الفيروس

لأول مرة.. مكة دون الـ 100 إصابة نشطة بـ

تشهد مكة المكرمة انخفاضاً في عدد حالات فيروس "كورونا"؛ حيث لم تتبق سوى 86 حالة نشطة تحمل الفيروس.

جاء ذلك لأول مرة منذ بداية انتشار المستجد، بالتحديد قبل نحو أكثر من 10 أشهر من الآن.

وبلغ إجمالي الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم؛ 35003 حالة، منها 34001 حالة تماثلت للشفاء ، بينما شهدت وفاة 916 حالة.

ولم يعد يتبقى سوى 86 حالة نشطة تحمل فيروس "كورونا المستجد" في العاصمة المقدسة.مكة المكرمة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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