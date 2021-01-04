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الري: اجتماع سداسي لاستئناف مفاوضات سد النهضة 10 يناير الجاري

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الري: اجتماع سداسي لاستئناف مفاوضات سد النهضة 10 يناير الجاري الري: اجتماع سداسي لاستئناف مفاوضات سد النهضة 10 يناير الجاري

مصراوي Masrawy

05:14 م الإثنين 04 يناير 2021

(مصراوي):​

قالت وزارة الري، إنه في إطار مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والمياه من الدول الثلاث ( وإثيوبيا والسودان) حول سد النهضة المنعقد برئاسة دولة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي الذي يوم 3 يناير 2021 بحضور المراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي الذين يشاركون في المفاوضات.

وأعلنت الوزارة، التوافق على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع بهدف التباحث حول نقاط التوافق والنقاط الخلافية في اتفاق سد النهضة، على أن يتم في نهاية هذا الأسبوع عقد اجتماع سداسي وزاري آخر برئاسة دولة جنوب أفريقيا للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.

وفي هذا الإطار، أرسلت إثيوبيا دعوه لعقد الاجتماع اليوم 4 يناير 2021، حيث شارك في الاجتماع وزراء المياه من مصر وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدولتين والمراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقى، ولم تُشارك دولة السودان في الإجتماع، وعليه فقد تم نهو الاجتماع وتم الاتفاق على رفع الأمر لوزيرة العلاقات الدولية بدولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي بحيث يتم بحث الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع السداسي الوزاري المقرر عقده يوم 10 يناير 2021 خاصة، وأن مسار المفاوضات يتطلب مشاركة الدول الثلاث للوصول لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

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