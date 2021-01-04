مليون و600 ألف شكوى.. "القابضة للشرب" تكشف عن استجابتها لمختلف الشكاوى في 2020

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنها استقبلت مليونًا و600 ألف شكوى تقريبًا خلال عام 2020، عبر الخط الساخن "125" لاستقبال شكاوى المياه والصرف الصحي بجميع المحافظات، و"175" لاستقبال شكاوى الصرف الصحي بالقاهرة والإسكندرية.

وأضافت الشركة القابضة للمياه، في بيان لها اليوم الإثنين، أنها نجحت في الاستجابة لمختلف الشكاوى الواردة إليها عبر الخط الساخن، والتي شملت شكاوى انقطاعات وكسور وجودة أو ضعف المياه أو طلب سيارات مياه، وكذلك شكاوى طفوحات الصرف الصحي أو الإبلاغ عن أغطية البالوعات المفقودة، بالإضافة إلى الشكاوى المحاسبية.

وأظهرت إحصائية الخطوط الساخنة للشركة القابضة أن معدلات الاستجابة تتراوح ما بين 5 ساعات و24 ساعة، وفقًا لطبيعة الشكوى وظروف الإصلاح، علمًا بأن الأولوية لشكاوى الجودة والتي يتحرك المعمل فور ورود أية شكاوى خلال مدة لا تتجاوز ساعتين؛ لرفع عينات من محل الشكوى.