أخبار عاجلة

تونس وبريطانيا تبحثان سبل دعم مستوى التعاون العسكري المشترك -
تعافوا من كورونا.. خروج 18 حالة من مستشفى الأحرار بالشرقية -
قتلها مرض نادر.. الطفلة "فرح" تُفارق الحياة بعد 4 سنوات من الألم- صور -
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي -
أعلى حصيلة يومية.. كورونا يضرب لبنان بـ5440 إصابة -
إغلاق مسجد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية في كفر الشيخ -
لأول مرة في 8 أشهر.. الاقتصاد الأمريكي يفقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر -
"بيلوسي" تصف ترامب بـ"الرئيس المختل" وتحذِّر من شنه ضربة نووية -
عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعدة حالات الإصابة بفيروس كورونا -
‏‎بيلوسي: تحدثت مع رئيس الأركان لمنع ترامب من أي قرار محتمل لشن حرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مليون و600 ألف شكوى.. "القابضة للشرب" تكشف عن استجابتها لمختلف الشكاوى في 2020

Print
مليون و600 ألف شكوى.. "القابضة للشرب" تكشف عن استجابتها لمختلف الشكاوى في 2020 مليون و600 ألف شكوى.. "القابضة للشرب" تكشف عن استجابتها لمختلف الشكاوى في 2020

مصراوي Masrawy

05:02 م الإثنين 04 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنها استقبلت مليونًا و600 ألف شكوى تقريبًا خلال عام 2020، عبر الخط الساخن "125" لاستقبال شكاوى المياه والصرف الصحي بجميع المحافظات، و"175" لاستقبال شكاوى الصرف الصحي بالقاهرة والإسكندرية.

وأضافت الشركة القابضة للمياه، في بيان لها اليوم الإثنين، أنها نجحت في الاستجابة لمختلف الشكاوى الواردة إليها عبر الخط الساخن، والتي شملت شكاوى انقطاعات وكسور وجودة أو ضعف المياه أو طلب سيارات مياه، وكذلك شكاوى طفوحات الصرف الصحي أو الإبلاغ عن أغطية البالوعات المفقودة، بالإضافة إلى الشكاوى المحاسبية.

وأظهرت إحصائية الخطوط الساخنة للشركة القابضة أن معدلات الاستجابة تتراوح ما بين 5 ساعات و24 ساعة، وفقًا لطبيعة الشكوى وظروف الإصلاح، علمًا بأن الأولوية لشكاوى الجودة والتي يتحرك المعمل فور ورود أية شكاوى خلال مدة لا تتجاوز ساعتين؛ لرفع عينات من محل الشكوى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

شبكة عيون الإخبارية