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الإفتاء: إلقاء الكمامة بعد استعمالها في الطريق العام حرام شرعا

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الإفتاء: إلقاء الكمامة بعد استعمالها في الطريق العام حرام شرعا الإفتاء: إلقاء الكمامة بعد استعمالها في الطريق العام حرام شرعا

مصراوي Masrawy

04:58 م الإثنين 04 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

حذرت دار الإفتاء المصرية، من إلقاء الكمامة بعد استعمالها في غير الأماكن المخصصة لها.

وقالت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، اليوم الاثنين، إن إلقاء الكمامة الطبية بعد استعمالها في الطريق العام في غير الأماكن المخصصة لها، مما يضر بالمارة ويؤذي الآخرين، هو عمل محرم شرعًا؛ وذلك لأن الأصل في الشرع حرمة الإيذاء بكل صوره وأشكاله.

وأشارت إلى الآية القرآنية: «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا»، موضحة أنه من الإيذاء إلحاق الضرر بإلقاء الكمامة بعد استعمالها في غير الأماكن المخصصة لها، وهو أمر مجرم قانونًا أيضًا.

وأوضحت أنه لا يجوز للإنسان أن يرتكب ما يضر بغيره ضررًا مباشرًا، لاسيما مع حرص الجهات الصحية على التوعية من مخاطر إلقاء الكمامات في غير الموضع المخصص لها.

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