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شهود عيان: تركيا تنقل مسلحين سوريين من ليبيا إلى اسطنبول

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شهود عيان: تركيا تنقل مسلحين سوريين من ليبيا إلى اسطنبول شهود عيان: تركيا تنقل مسلحين سوريين من ليبيا إلى اسطنبول

مصراوي Masrawy

04:49 م الإثنين 04 يناير 2021

وكالات:

أفادت مصادر محلية ليبية بأن "طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية أقلعت من مطار معيتيقة تنقل مسلحين سوريين من طرابلس إلى مدينة اسطنبول، بعد تمرد عدد كبير منهم بسبب تأخر صرف رواتبهم".

وأفادت مصادر من داخل مطار معيتيقة لوكالة "نوفا" "بأن الطائرة نقلت عناصر المرتزقة السوريين الموالين لتركيا، بعد تظاهر العشرات منهم داخل كلية الشرطة في طرابلس، احتجاجا على تأخر رواتبهم، حسب مسرب من معسكر الكلية".

كما ذكرت المصادر أن "أزمة مالية وراء غضب المرتزقة السوريين الذين تأخرت رواتبهم 5 أشهر، حيث بلغت مستحقات المرتزقة المتأخرة 10 آلاف دولار أمريكي للمرتزق الواحد".

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