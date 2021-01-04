مصرع ربة منزل اختناقا بالغاز داخل حمام مسكنها في بني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف-حمدي سليمان:

لقيت ربه منزل مصرعها اليوم الاثنين ببني سويف نتيجه اختناقها بالغاز، داخل منزلها، بقرية منهرو التابعة لمركز اهناسيا بمحافظة بني سويف.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، اخطارا من شرطة النجدة، بوصول "أسماء ر. ن. ع" 23 عاما، ربة منزل، إلى المستشفى المركزي جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية وأقوال زوجها أنه عثر عليها مسجاة بأرضية حمام مسكنهما.

وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة الاختناق بالغاز الطبيعي، وحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.