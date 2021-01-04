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صور..إقبال على المشاركة في انتخابات برلمان الشباب بالسويس

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صور..إقبال على المشاركة في انتخابات برلمان الشباب بالسويس صور..إقبال على المشاركة في انتخابات برلمان الشباب بالسويس

مصراوي Masrawy

04:56 م الإثنين 04 يناير 2021

السويس – حسام الدين أحمد:

شهد مركز شباب المدينة بحي الأربعين بالسويس، إقبالا على المشاركة والتصويت في انتخابات برلمان الشباب وذلك قبل ساعة من غلق باب التصويت، إذ بدأت عملية الاقتراع أمس وتستمر اليوم الأثنين، ضمن المرحلة الثانية التي تضم 13 محافظة.

وقال محمد سعد، وكيل وزارة الشباب والرياضية في السويس، إن برلمان الشباب يضم 216 شابا تقدموا على موقع الوزارة للانضمام وتقدم للانتخابات بالسويس 12 شابا، نصفهم على النظام الفردي والنصف الأخر على قائمتين، إذ تضم السويس مقاعد فردى، وقائمة واحدة للمحافظة تضم 3 أشخاص.

وتابع سعد في تصريحات صحفية أن التصويت يجري إلكترونيا وستظهر النتيجة النهائية للانتخابات عقب البت في الطعون حال تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، موضحا أن النتيجة التي ستعلن مساء اليوم ليست رسمية وإنما هي العدد الإحصائي لإجمالي عدد التصويت للمرشحين بنظام الفردي والقائمة.

وأجريت الانتخابات وسط تنفيذ إجراءات وضوابط احترازية ووقائية، مع التزام المشاركين بارتداء والتباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة المشاركين.

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