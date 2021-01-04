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مصرع طالب صعقًا بالكهرباء في الدقهلية

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مصرع طالب صعقًا بالكهرباء في الدقهلية مصرع طالب صعقًا بالكهرباء في الدقهلية

مصراوي Masrawy

04:53 م الإثنين 04 يناير 2021

الدقهلية-رامي محمود:

لقي طالب مصرعه صعقا بالكهرباء في محافظة الدقهلية ، إثر ملامسته لسلك كهرباء، بمنزله في قرية ميت الخولي مؤمن التابعة لمركز منية النصر .

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة منية النصر بوفاة طفل صعقا بالكهرباء بمنزله بقرية ميت الخولي مؤمن دائرة المركز

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة الطفل أحمد السيد مجاهد، 12 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي، بمنزله المكون من طابقين، وذلك علي سرير غرفة نومه بالطابق الثاني، ويرتدي ملابسة كاملة ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية.

وبسؤال والده حامد السيد حامد مجاهد ، ٣٨ عاما ، قرر أنه أثناء وجود نجله في حجرة أسفل سلم المنزل تستخدم لتربية الطيور ، تلامست قدميه بسلك كهرباء عاريا دون قصد منه، ما أدى إلى وفاته في الحال .

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة نتيجة الصعق الكهربائي ولا توجد شبهة جنائية

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٩/ ٢٠٢١ إداري مركز منية النصر وصرحت النيابة العامة بالدفن وتسليمه لذويه

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