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إصابة طبيبة بفيروس كورونا في كفر الشيخ

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إصابة طبيبة بفيروس كورونا في كفر الشيخ إصابة طبيبة بفيروس كورونا في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

04:46 م الإثنين 04 يناير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إصابة طبيبة، بفيروس كورونا المستجد،طبقًا لتحاليل PCR التي أجريت لها، وأثبتت إصابتها بالفيروس.

واكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الطبيبة المصابة بفيروس كورونا تدعى "م.ر"، في العقد الثالث من عمرها، وتعمل بمستشفى سيدي سالم المركزي، ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر أن الطبيبة المصابة بفيروس كورونا تخضع حاليًا للعزل الطبي، وحالتها شديدة.

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مصراوي Masrawy

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