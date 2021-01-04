صور. وصول أول سفين تجارية إلى ميناء العريش بعد تطويره

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شمال سيناء - أشرف سويلم :

استقبل ميناء العريش البحري فى شمال سيناء، أول سفينة تجارية بعد تطويره، وكان فى استقبالها الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اللواء محمد شريف مدير الميناء ، أعضاء المجموعة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ.

وأكد المحافظ، أن ميناء العريش البحرى يقع في مكان متوسط بين أوروبا وآسيا، مشيرا إلى أن عام 2021 سيكون سعيدا على مصر وعلى شمال سيناء، وأن المركب تقوم بنقل أول شحنة أسمنت صب، ويتبعها مركبين آخرين لنقل الشحنات الأسمنتية خارج البلاد، على أن تتوالى الحركة التجارية للتصدير خارج البلاد لمختلف ثروات وموارد المحافظة من رمل زجاجى وملح وغيرهما .

وأشار إلى أن ميناء العريش أصبح مؤهلا للتصدير إلى مختلف دول العالم وخاصة أوربا بفضل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى وافق على التعجيل بتطوير الميناء.

كما أكد اللواء محمد شريف مدير ميناء العريش البحرى، أن السفينة "نيو مون" والتى تحركت من ميناء الإسكندرية فى طريقها إلى ليبيا عبر ميناء العريش البحرى، تقوم بتحميل ٣٠٠٠ طنا من الأسمنت السائب من العريش لإعادة اعمار ليبيا، مشيرا إلى أن السفين بقيادة ربان مصرى وطاقم يضم ١٠ أفراد من بينهم ٧ مصريين و٣ سوريين .

وأضاف مدير ميناء العريش أن الميناء سيستقبل خلال الأسبوع المقبل 5 سفن أخرى.