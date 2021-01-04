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مطار القاهرة: وصول ومغادرة 20 ألف راكب على متن 190 رحلة طيران.. اليوم

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مطار القاهرة: وصول ومغادرة 20 ألف راكب على متن 190 رحلة طيران.. اليوم مطار القاهرة: وصول ومغادرة 20 ألف راكب على متن 190 رحلة طيران.. اليوم

مصراوي Masrawy

04:57 م الإثنين 04 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولى، إن المطار يشهد، اليوم الإثنين، وصول 91 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 10 آلاف راكب، ويغادر المطار 99 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 10 آلاف راكب.

وأضافت المصادر أن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ24 ساعة 190 رحلة دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج تحمل على متنها نحو 20 ألف راكب؛ تسيّرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني " للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة؛ لمواجهة تفشي ، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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