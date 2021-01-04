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رئيس الوزراء البريطاني يحذّر من "أسابيع صعبة" قادمة

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رئيس الوزراء البريطاني يحذّر من "أسابيع صعبة" قادمة رئيس الوزراء البريطاني يحذّر من "أسابيع صعبة" قادمة
في ظل استمرار ارتفاع الإصابات الجديدة بكورونا

رئيس الوزراء البريطاني يحذّر من

حذّر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من أسابيع صعبة قادمة في ظل استمرار ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء البلاد المختلفة.
وأوضح جونسون في تصريح صحفي اليوم، أنه من المرجح جداً أن تتخذ إجراءات إضافية أكثر تشدداً خلال الأيام القادمة لمواجهة انتشار المرض، مشيراً إلى أنه من المبكر الحكم على دور اللقاحات الجديدة في الحد من انتشار الفيروس.
ويأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، ببدء عملية التطعيم بلقاح "أوكسفورد-أسترازينيكا" الذي طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، واصفًا الخطوة بأنها ستكون طريق الخلاص طويل الأمد من الجائحة.رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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