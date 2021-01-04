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صادم.. لحظة مقتل المعلمة المصرية أمام مَدرستها

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فيديو صادم.. لحظة مقتل المعلمة المصرية أمام مَدرستها صادم.. لحظة مقتل المعلمة المصرية أمام مَدرستها
نشرته وسائل إعلام مصرية من كاميرات المراقبة

فيديو صادم.. لحظة مقتل المعلمة المصرية أمام مَدرستها

نشرت وسائل إعلام مصرية صادم من كاميرات المراقبة يكشف تفاصيل جريمة مقتل مُدرسة على يد زوجها بمنطقة بولاق الدكرور في العاصمة المصرية القاهرة.

وتحت عنوان "القصة الكاملة لمقتل معلمة على يد زوجها ببولاق"، نشرت صحيفة "الوطن" المصرية الفيديو مظللا على موقع "يوتيوب"؛ وذلك بسبب المشاهد المروعة.

وحسب الصحيفة، فقد تحفظت النيابة المصرية على كاميرات المراقبة بأحد المحال التجارية القريبة من مسرح الجريمة، والتي أظهرت تربص المتهم، 45 سنة، بالمجنى عليها، حيث أجهز عليها في الشارع وسدد لها عدة طعنات في الرقبة والصدر، وعقب قتلها وقف بجوار الجثة يدخن سيجارة حتى حضرت قوات الأمن وألقت القبض عليه وبحوزته سلاح الجريمة، وتم تحريز السلاح المستخدم.

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، فإن وراء الجريمة خلافات أسرية بين الزوجين، وبعدما فقد الزوج عمله منذ فترة بإحدى الدول العربية، نتيجة الإستغناء عنه بسبب أزمة .

فيما نقلت صحيفة "الوطن" عن محضر الشرطة زعم الزوج، "أنه اعترف بقتل زوجته انتقامًا منها لسوء سلوكها ومعايرتها له بأنه انقطع عن العمل بعد العودة من إحدى الدول العربية، أنه أصبح عاطلًا، بسبب أزمة كورونا.

وزعم المتهم حسب الصحيفة: "أنه عثر على (شات/محادثة) لزوجته مع شاب على تطبيق (وتسآب) وكان الشاب يتغزل فيها، ما دفعه للانتقام منها وقتلها".

وكانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بمقتل معلمة أمام مدرسة خاصة في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين مقتل المعلمة على يد زوجها نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض. مقتل مُدرسة القاهرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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