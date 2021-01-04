تعيين مديرة جديدة لشركة الخطوط الجوية التونسية في مهمة إنقاذ وإصلاح الناقلة الوطنية

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مصراوي Masrawy

تونس- (د ب أ):

أعلنت وزارة النقل في تونس عن تعيين ألفة الحامدي مديرة جديدة لشركة الخطوط الجوية التونسية في مهمة لإصلاح الناقلة الوطنية التي تعاني من صعوبات مالية وهيكلية.

ويأتي التعيين لسد الشغور في المنصب الذي استمر منذ يوليو الماضي بعد إقالة الياس المنكبي، في وقت تشهد فيه خطط إصلاح الشركة مسارا متعثرا.

وجاء في بيان للوزارة أن "ألفة الحامدي ستتولى تطوير خطة العمل الاستراتيجية لإنقاذ الخطوط التونسية والنهوض بها لإكسابها القدرة على مواجهة المنافسة في أسواق الطيران العالمية خاصة منها الأوروبية والإفريقية".

وبحسب سيرتها التي قدمتها الوزارة، فإن ألفة الحامدي، الحاصلة على شهادة الماجستير في الهندسة الصناعية من المدرسة المركزية بمدينة "ليل" الفرنسية، تعتبر خبيرة دولية في مجال إدارة المشاريع الكبرى وصاحبة ابتكار لتطوير استراتيجية المشاريع.

وبخلاف تداعيات وباء كورونا، الذي حد من حركة الطيران الدولية، تعاني شركة الخطوط التونسية التي تشغل أكثر من ثمانية آلاف موظف في جميع فروعها، من زيادة في عدد العمال وديون متراكمة وتقادم جانب من أسطولها، واصطدمت خطط سابقة لإصلاح الشركة بمعارضة النقابات.