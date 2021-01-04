إنشاء طريق دائري جديد في أسوان بتكلفة 593 مليون جنيه

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أسوان – إيهاب عمران:

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن أنه يجري التنسيق مع وزارة النقل وجهاز التعمير لإنشاء طريق دائري بطول 7 كم، يربط الطريق الإقليمي الشرقي الجاري تنفيذه بطول 23 كم بنظام البلاطات الخرسانية وبتكلفة 593 مليون جنيه بمحور وكوبرى الخزان البديل الحر الجاري تنفيذه بطول 5,5 كم.

وأضحت أن ذلك يساهم فى خلق محور مروري جديد يمتد من جنوب شرق المدينة إلى غربها وخاصة لتحويل حركة النقل الثقيل من داخل المدينة سواء لمنتجات المحاجر أو مصنع كيما.

جاء ذلك في الاجتماع الذى عقده محافظ أسوان، اليوم الاثنين ،بحضور رئيس مدينة أسوان الجديدة ومسئولي الطرق.

ووجه المحافظ بعمل استطلاع ميداني ودراسة متكاملة لمسار المحور الدائرى الجديد ليساهم في القضاء على أي منحنيات خطرة تهدد أرواح وسلامة المواطنين والمركبات المترددة على هذا المحور، والذى سيعمل على فتح المجال أمام المجمعات الصناعية الكبرى مثل مصنع كيما 2 والأسمنت والرخام والجرانيت، إلى تصدير منتجاتها عبر موانئ البحر الأحمر، من خلال طريق "برنيس / أسوان"، والذي سيربطه المحور بهذه المجمعات الصناعية.

وأضاف المحافظ أن ذلك سيحافظ أيضاً على البنية التحتية لمدينة أسوان الجديدة، والتي تشهد حالياً العديد من المشروعات السكنية والسياحية والترفيهية والخدمية، فضلاً عن أنه مخطط إنشاء مجمعات للمصالح الحكومية والهيئات القضائية والأمنية لتفريغ أسوان القديمة من جميع المباني، وإعادة استغلالها بما يصب في إضفاء الشكل الجمالي والحضاري لهذه المدينة السياحية والتراثية.

وكشف أشرف عطية عن أنه سيجرى التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لإنشاء أكبر قرية أولمبية على مساحة 500 فدان بعد إعادة تخصيصها مرة أخرى بمدينة أسوان الجديدة، بما يتناسب مع عاصمة الشباب الإفريقي لاستضافة الأحداث والبطولات والمهرجانات وغيرها من الفعاليات على مستوى القارة السمراء.

لافتاً إلى أنه سيجرى بالتوازي التنسيق مع وزارة الآثار والسياحة لتنفيذ مقترح إنشاء متحف الحضارات المتعاقبة عبر العصور التاريخية المختلفة بمدينة أسوان الجديدة، ليكون أحد المقاصد السياحية المضافة لخريطة المزارات وخاصة أن أسوان تعتبر مركزاً هاماً لتلاقى الحضارات .