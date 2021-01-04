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السياحة: 63 فندقاً عائماً تحصل على شهادة السلامة الصحية

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السياحة: 63 فندقاً عائماً تحصل على شهادة السلامة الصحية السياحة: 63 فندقاً عائماً تحصل على شهادة السلامة الصحية

مصراوي Masrawy

04:34 م الإثنين 04 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، حصول 63 فندقاً عائماً ( (Nile Cruises حتى الآن على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة، والصحة، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية.

وبحسب بيان اليوم ؤ يأتي ذلك في ضوء استئناف حركة السياحة الثقافية في اعتبارا من أول سبتمر الماضي، واستئناف الفنادق العائمة لرحلاتها اعتبارا من ١ أكتوبر الماضي.

وأوضح عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن ٤٠ فندقا عائما من هذه الفنادق يعمل بالفعل واستقبل عدد من الرواد من المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات، مع الالتزام بنسبة الاشغال المسموح بها وهي 50% من الطاقة الاستيعابية لكل فندق.

وأعرب رواد هذه الفنادق عن استمتاعهم بالنيل وبالجو الدافئ والمشمس بمدينتي الأقصر وأسوان، وزيارة المناطق الأثرية المختلفة بهما والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، مؤكدين على أنهم شعروا بالآمان في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بالفنادق العائمة والمتاحف والمواقع الاثرية.

وأضاف عبد الفتاح العاصي أنه حصل حتى الآن ٧٠٢ فندقا ثابتا ب ٢٣ محافظة على مستوى الجمهوية على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق العائمة والثابتة التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال 50% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق الثابتة والعائمة.

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