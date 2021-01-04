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مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولَين لدعم "تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج"

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مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولَين لدعم "تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج" مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولَين لدعم "تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج"

مصراوي Masrawy

04:22 م الإثنين 04 يناير 2021

كتب- محمد غايات:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، مراسم توقيع مذكرة تفاهم، وبروتوكولَي تعاون، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة؛ لدعم المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج.

جاء ذلك على هامش افتتاح فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة بمركز للمعارض الدولية، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية.

ويأتي ذلك أيضًا في إطار الجهود المبذولة لدعم أهداف المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، وإيمانًا بالأهمية النسبية لمحور توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، ودفع عمليات التصدير.

وقد تم توقيع مذكرة تفاهم مُشتركة بين وزارة التجارة والصناعة، وشركة "نيسان موتورز إيجيبت"؛ لتنفيذ برنامج بهدف تعزيز صادرات السيارات المصنعة محليًّا.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من أماني الوصال، ممثلاً عن صندوق تنمية الصادرات، وشريف الدسوقي، ممثلاً عن شركة "نيسان موتورز إيجيبت".

وتحقيقاً لأهداف المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، تم توقيع بروتوكولَي تعاون مشترك بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكل من شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس)، والشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك).

وقام بتوقيع البروتوكول الأول كل من رأفت عباس، مُمثلاً عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وناصر أمين، ممثلاً عن شركة "كارجاس"، وبموجب هذا البروتوكول يقوم جهاز تنمية المشروعات بتقديم تمويل قدره 100 مليون جنيه مصري لشركة (كارجاس)؛ لخدمة أهداف المبادرة الرئاسية.

أما البروتوكول الثاني، فقام بتوقيعه رأفت عباس، مُمثلاً عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعبد الفتاح عرفات، ممثلاً عن شركة "غازتك"، وبموجبه يقوم جهاز تنمية المشروعات بتقديم تمويل قدره 100 مليون جنيه مصري لشركة "غازتك"؛ لخدمة أهداف المبادرة الرئاسية.

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