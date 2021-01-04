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طرده الطبيب فغافله أثناء صلاته.. عامل يذبح "حاشي أجرب" بالمجاردة

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البلدية أغلقت الملحمة بعد بلاغ مواطن تقدم به للجهات المختصة حول الواقعة

طرده الطبيب فغافله أثناء صلاته.. عامل يذبح

أغلقت بلدية المجاردة ملحمة شهيرة بالمحافظة بعد بلاغ مواطن عن ذبح "حاشي أجرب" في مسلخ المحافظة عصر أمس الأحد.

وفِي التفاصيل، قام أحد العمالة الوافدة والذي يعمل في ملحمة بوسط المحافظة في ذبح "حاشي أجرب" داخل مسلخ المحافظة بعد طرده من طبيب المسلخ في المرة الأولى، وبمساعدة العمالة قام بذبحه بنفسه أثناء خروج الطبيب لصلاة العصر، والذي صادف وجود مواطن قام بتوثيق عملية ذبح الحاشي الأجرب، وتقدم ببلاغ للجهات المختصة.

وأوضح رئيس قسم صحة البيئة ببلدية محافظة المجاردة علي موسى الربعي انه تمت مباشرة الواقعة، وإغلاق الملحمة، وسيتم تطبيق النظام بحق الوافد.

وأضاف الربعي أن صاحب الملحمة استغل خروج الطبيب للصلاة بعد طرده في المرة الأولى، فقام بإنزاله بمساعدة العمالة وذبحه في المسلخ، ولكن إبلاغ المواطن بالإضافة لبلاغ آخر من الطبيب وردت البلدية، فتمت مباشرة الحادثة وإتلاف الحاشي وإغلاق الملحمة.

طرده الطبيب فغافله أثناء صلاته.. عامل يذبح

بلدية المجاردة ملحمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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