في انتظار تقرير "العباسية".. تأجيل محاكمة قاتلة ابنها في شرم الشيخ

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جنوب سيناء- رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، برئاسة المستشار سعيد شعبان محمد، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، بتأجيل محاكمة المتهمة "دينا.ع" إلى الثاني من مارس المقبل، لورود التقرير النهائي من مستشفى النفسية والعصبية بالعباسية، لبيان سلامة قواها العقلية، ومدى حقيقة اصابتها بحالة نفسية أو عصبية، أو جنون أدت إلى قيامها بقتل نجلها "مالك" عمدًا مع سبق الإصرار.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر رمضان الماضي، عندما قامت المتهمة بقتل ابنها الطفل "مالك"، الذى لم يتجاوز ثلاث أعوام بإلقائه في مياه البحر بمنطقة خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ.

وكان اللواء أحمد أبو عقيل، مدير أمن جنوب سيناء في ذاك الوقت، تلاقي بلاغًا من اللواء مدحت السقا، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد العثور على جثة لطفل غريق أمام شاطئ الفنار بشرم الشيخ.

وكلف العميد مدحت السقا مدير إدارة البحث الجنائي، المقدم محمد سامي، رئيس مباحث قسم أول شرم الشيخ، بالتحري عن الواقعة، وضبط الجاني ، وتمكنت المباحث من تفريغ كاميرات المراقبة، والتي كشفت أن الأم "د. ع." مواليد 1993 من محافظة البحيرة، وراء ارتكاب الجريمة .

وخلال ساعات جرى ضبط المتهمة، واعترفت بقتل طفلها لخلافات أسرية وأن الطفل بدون أي أوراق ثبوتية.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهمة متزوجة رسميًا منذ عام 2016 من شخص يقيم في محافظة الإسكندرية، والزواج مسجل في مصلحة الأحوال المدنية.

وأنه عقب إنجابها الطفل المقتول، والذي كان يدعى " مالك " هربت به إلي شرم الشيخ بسبب خلافات أسرية بينها وبين زوجها، وأقامت في إحدى الشقق التابعة للقرى السياحية بشرم الشيخ بمفردها مع طفلها القتيل، وكانت تتردد عليها إحدى صديقتها بشكل متكرر.

كما أكدت التحريات أن المتهمة كانت تعمل في عدة مناطق منها ملاهي ليلية ومراكز صحية .

واعترفت المتهمة في التحقيقات أنها هربت من الإسكندرية دون إصدار شهادة ميلاد للطفل، بالرغم من أنها متزوجة رسميًا وكانت تتحايل على الجميع من أجل تطعيم الطفل في المراكز الطبية الموجودة في جنوب سيناء.

وأكدت أقوال جيران المتهمة أن قبل الحادث بساعات كان الطفل القتيل " مالك " يلعب في شقة جارتها، وطلبت المتهمة أن تصطحب الطفل بحجة أنها معزومه على الإفطار في الخارج، و اكتشفوا بعد ذلك وفاة الطفل مالك غرقًا بشاطئ الفنار بمنطقة خليج نعمة، من خلال الصور التي نشرت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت أنها أدلت بهذه المعلومات في تحقيقات النيابة.

وأكد مصدر أمني أن الطب الشرعي الذي ناظر الجثة وأخذ عينة الحامض النووي (DNA)، أكد أن الوفاة نتيجة " اسفكسيا " الغرق، ولا يوجد أي أثار خنق كما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول خنق القاتلة الطفل وإلقائه في المياه.

وأخذ الطب الشرعي عينة الحامض النووي للأم والطفل لتحليلها ومطابقتهما، كما جري استدعاء والد الطفل وأخذ عينة الحامض النووي لمطابقتهما بعينة الطفل.

وتبن من خلال فحص السجل الجنائي للقاتلة، أنه سبق اتهامها في عدة قضايا مثل التحريض علي الفجر والسكر والضرب.