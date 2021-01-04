زوجته تركت المنزل.. شاب ينهي حياته بحبل في سقف المنزل بسوهاج

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سوهاج - عمار عبدالواحد:

انتحر شاب شنقًا بحبل في سقف منزل أسرته، اليوم الاثنين، بناحية قرية جهينة الشرقية دائرة مركز شرطة جهينة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من العقيد علي أبو الفضل، مأمور مركز شرطة جهينة بانتحار شاب بنجع الملقة بناحية قرية جهينة الشرقية دائرة المركز.

وتبين من تحريات الرائد محمد جاد الله، رئيس مباحث مركز شرطة جهينة انتحار "حمدي. ع" 35 عامًا عامل عن طريق ربط رقبته بحبل في سقف إحدى الغرف بمنزله.

وأشارت التحريات الأولية إلى انتحار المذكور لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب ترك زوجته المنزل منذ أيام نتيجة المشاكل الأسرية.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزي، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.