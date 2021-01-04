توزيع 2 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا في سوهاج - صور

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مصراوي Masrawy

وزع محمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، ويسري رمضان شلقامي مدير مشروعات جمعية الأورمان بسوهاج، اليوم الاثنين، 2 طن لحوم مجمدة على الأسر الفقيرة بكنيسة الكاثوليك بسوهاج ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بطهطا وجهينة "كنيسة الشهيد كرياكوس بساحل طهطا"، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

من جانبه قال "شلقامي" إن توزيع اللحوم على الأسر المستفيدة جرى وسط إجراءات احترازية مشددة من حيث التباعد الجسدي بين المستفيدين وارتداء الكمامة، مضيفًا أن توزيع اللحوم على الأسر المستحقة جرى بالتنسيق مع عدد من جمعيات المجتمع المدني.

شهد عمليات توزيع اللحوم على الأسر المستهدفة عدد من قساوسة وآباء ومطارنة الكنيستين.