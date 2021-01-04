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بتهمة التهرب الضريبي.. الجنح تغريم الفنان محمد عدوية 343 ألف جنيه

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بتهمة التهرب الضريبي.. الجنح تغريم الفنان محمد عدوية 343 ألف جنيه بتهمة التهرب الضريبي.. الجنح تغريم الفنان محمد عدوية 343 ألف جنيه

مصراوي Masrawy

04:08 م الإثنين 04 يناير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، بمعاقبة الفنان محمد عدوية، بتغريمه مبلغ 343 ألفا و429 جنيها، مقدار الضريبة المستحقة، لاتهامه بالتهرب من دفعه للضرائب العامة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد عبد العليم وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.

وجاء في تحقيقات القضية رقم 296 لسنة 2020 ضرائب عامة، قيام الفنان محمد عدوية بالتهرب من دفع مبلغ 343 و429 جنيه للضرائب العامة، عن أعماله مع شركات "العالمية للدعاية والنشر والإعلان، وشركة ماما فيلم، وشركة برودكشن"، وقامت النيابة العامة بإحالة القضية لمحكمة جنح التهرب الضريبي، التي نظرت القضية وقررت حكمها السابق.

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