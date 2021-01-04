صور.. تغريم 86 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامة بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تغريم 86 مواطنًا؛ لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ، في بيان له، إن لجان المتابعة الميدانية شنت حملات بمختلف مداخل ومواقف مدينة الزقازيق؛ لمتابعة مدى التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامة الواقية للحد من خطر انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المحافظ، أن الحملات أسفرت عن تغريم 86 مواطنًا من ركاب المواصلات العامة ورواد المحال التجارية بمدينة الزقازيق؛ لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية، وذلك تحصيل الحد الأدنى من الغرامة الفورية على المخالفين بقيمة 50 جنيه لكل مخالف، طبقًا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.