تأجيل محاكمة 22 متهمًا في تزوير مستخلصات جمارك نويبع

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جنوب سيناء- رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها اليوم الإثنين ، بتأجيل القضية رقم 1002 لسنة 2018 جنايات نويبع، المقيدة برقم 175 كلى جنوب سيناء والمتهم فيها 22 متهمًا، لقيامهم بتزوير مستخلصات الجمارك والتوكيلات بميناء نويبع، لجلسة يوم 3 من شهر مارس المقبل، لورود تقرير لجنة الخبراء

تعود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر 2017، بدائرة قسم شرطة نويبع، حيث وردت معلومات لمباحث جمارك نويبع، تفيد قيام 22 متهمًا من بينهم موظفين بجمارك نويبع، بالاشتراك مع آخرين لتزوير محررات رسمية وهي التوكيلات محل الشهادة الجمركية، لاستخلاص بضاعة من الجمارك عن طريق التزوير.

وجرى القبض على المتهمين، وإحالتهم إلى نيابة نويبع، وتولى وكيل النائب العام التحقيق في القضية، وجرى حبسهم 4 أيام احتياطيًا، ثم جرى إحالتهم للمحاكمة التي أخلت سبيلهم بكفالة مالية على ذمة التحقيق.