أخبار عاجلة

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي -
أعلى حصيلة يومية.. كورونا يضرب لبنان بـ5440 إصابة -
إغلاق مسجد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية في كفر الشيخ -
لأول مرة في 8 أشهر.. الاقتصاد الأمريكي يفقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر -
"بيلوسي" تصف ترامب بـ"الرئيس المختل" وتحذِّر من شنه ضربة نووية -
عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعدة حالات الإصابة بفيروس كورونا -
‏‎بيلوسي: تحدثت مع رئيس الأركان لمنع ترامب من أي قرار محتمل لشن حرب -
6 قرارات من مجلس نقابة الصحفيين بشأن اشتراكات مشروع العلاج -
تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور) -
1215 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 22 متهمًا في تزوير مستخلصات جمارك نويبع

Print
تأجيل محاكمة 22 متهمًا في تزوير مستخلصات جمارك نويبع تأجيل محاكمة 22 متهمًا في تزوير مستخلصات جمارك نويبع

مصراوي Masrawy

03:40 م الإثنين 04 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها اليوم الإثنين ، بتأجيل القضية رقم 1002 لسنة 2018 جنايات نويبع، المقيدة برقم 175 كلى جنوب سيناء والمتهم فيها 22 متهمًا، لقيامهم بتزوير مستخلصات الجمارك والتوكيلات بميناء نويبع، لجلسة يوم 3 من شهر مارس المقبل، لورود تقرير لجنة الخبراء

تعود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر 2017، بدائرة قسم شرطة نويبع، حيث وردت معلومات لمباحث جمارك نويبع، تفيد قيام 22 متهمًا من بينهم موظفين بجمارك نويبع، بالاشتراك مع آخرين لتزوير محررات رسمية وهي التوكيلات محل الشهادة الجمركية، لاستخلاص بضاعة من الجمارك عن طريق التزوير.

وجرى القبض على المتهمين، وإحالتهم إلى نيابة نويبع، وتولى وكيل النائب العام التحقيق في القضية، وجرى حبسهم 4 أيام احتياطيًا، ثم جرى إحالتهم للمحاكمة التي أخلت سبيلهم بكفالة مالية على ذمة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

شبكة عيون الإخبارية