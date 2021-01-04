شبورة كثيفة وأمطار.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 5 يناير وحتى الأحد 10 يناير 2021.

الثلاثاء 5 يناير:

-أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- شبورة مائية صباحا تصل حتى الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء 6 يناير:

-أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والشرقية على فترات متقطعة.

- شبورة مائية صباحا تصل حتى الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الخميس 7 يناير:

- شبورة مائية صباحا تصل حتى الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة 8 يناير:

- شبورة مائية صباحا تصل حتى الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

السبت 9 يناير:

- شبورة مائية صباحا تصل حتى الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحد 9 يناير:

- شبورة مائية صباحا تصل حتى الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وشددت هيئة الأرصاد على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق.