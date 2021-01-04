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المركز الوطني للوثائق يصدر نشرته البريدية لشهر ديسمبر

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المركز الوطني للوثائق يصدر نشرته البريدية لشهر ديسمبر المركز الوطني للوثائق يصدر نشرته البريدية لشهر ديسمبر
تهدف لنشر الأبحاث العلمية وتبادل الأفكار والرؤى

المركز الوطني للوثائق يصدر نشرته البريدية لشهر ديسمبر

أصدر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات نشرته البريدية الشهرية لشهر ديسمبر المنصرم.

وتضمنت النشرة العديد من الموضوعات الصحفية، منها خبر عن العدد الأول من مجلة دراسات الوثائق العلمية المحكمة، والتي تصدر

بشكل نصف سنوي من المركز .

وتعدّ المجلة باكورة الإنتاج العلمي للمركز لنشر الأبحاث العلمية وتبادل الأفكار والرؤى والتجارب في المجال الوثائقي .

وتضمنت النشرة العديد من التقارير والأخبار والإحصائيات، منها فهرسة 135 وثيقة، والمسح الضوئي 1268 وثيقة، وأحدث الإيداعات

بالمركز الوطني للوثائق والمحفوظات .المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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