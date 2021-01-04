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"الصحة": مراكز لقاحات تشهد إقبالاً كبيراً

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"الصحة": مراكز لقاحات فيروس كورونا تشهد إقبالاً كبيراً "الصحة": مراكز لقاحات تشهد إقبالاً كبيراً
قالت: وسط انسيابية تامة لتسهيل عملية الحصول على اللقاح

قالت وزارة الصحة إن مراكز لقاحات في الرياض وجدة والشرقية، تشهد إقبالاً كبيراً من كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم، وسط انسيابية تامة لتسهيل عملية الحصول على اللقاح.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن تسجيل (94) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (363155) حالة، من بينها (2290) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (347) حالة حرجة، كما تم تسجيل (166) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (354609) حالات.
وبلغ عدد الوفيات (6256) حالة، بإضافة (10) حالات وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً"، لافتةً إلى أنه تم إجراء (31689) فحصاً مخبرياً جديداً.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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