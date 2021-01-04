بسبب بوست استغاثة الأكسجين.. محافظ كفر الشيخ يحيل مدير مستشفى للتحقيق

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أحال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، الدكتور أحمد مصباح، مدير مستشفى الحامول المركزي، للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية في المحافظة، بسبب استغاثته بالأهالي لتوفير اسطوانات اوكسجين لأنقاذ المرضى.

جاء ذلك بناء على مذكرة تقدمت بها الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، لمحافظ كفر الشيخ، تطلب فيها الحصول على موافقته بشأن إحالة مدير مستشفى الحامول المركزي للتحقيق، على خلفية تدوينة كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تتضمن استغاثته بالأهالي لدعم مرضى المستشفى باسطوانات أوكسجين.

وفي السياق أصدرت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، بيانًا رسميًا اليوم الإثنين، نفت من خلاله إقالة مدير مستشفى الحامول المركزي، من منصبه، وأن مدير المستشفى جرى إحالته للتحقيق فقط.

وقال مدير المستشفى عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قائلًا: "أي حد متوفر لدية إسطوانات أكسجين لمدة ساعة المستشفى في احتياج ضروري"، ما اعتبره البعض استغاثة من مدير مستشفى الحامول المركزي في كفر الشيخ، للاستغاثة بالأهالي بشأن توفير اسطوانات أكسجين بسبب حدوث أزمة طارئة تتمثل في نقص مفاجئ للأوكسجين بالمستشفى.

وأكدت مصادر أنه عقب إطلاق مدير المستشفى الاستغاثة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، استجاب العديد من الأهالي واستطاعوا توفير الأسطوانات لإنقاذ الموقف، بجانب وصول سيارة دعم الأوكسجين التابعة للمديرية للمستشفى.

وأكدت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في بيانها أن الأوكسجين متوفر حسب الحاجة، ولم يتضرر أي مريض حتى الآن من نقص الاكسجين وهناك غرفة لمتابعة الوضع بالإشتراك مع المحافظة والوزارة.