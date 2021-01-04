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| رانيا يوسف تثير جدلا عن ارتدائها الحجاب:" ياساتر ليه كده"

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فيديو| رانيا يوسف تثير جدلا عن ارتدائها الحجاب:" ياساتر ليه كده" | رانيا يوسف تثير جدلا عن ارتدائها الحجاب:" ياساتر ليه كده"

مصراوي Masrawy

03:08 م الإثنين 04 يناير 2021

كتبت- بهيرة فودة:

أثارت الفنانة رانيا يوسف جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية عقب تصريحاتها الأخيرة في البرنامج العراقي"الفارس" مع الإعلامي نزار فارس، وتحدثت فيه عن امتلاكها مفاتن مميزة ورأيها في ارتداء "الحجاب".

وقالت رانيا ردًا على سؤال نزار عن إمكانية ارتداء الحجاب: "يا ساتر! ليه كده؟.. الطرحة دي هتزود مني إيه هو أنا كده مش مستورة هو أنا كدة لابسة مايوه، أنا شايفة نفسي من غير حجاب أحلى".

وتابعت: "من إمتى يا جماعة كنا محجبين، إحنا المصريين مكناش محجبين، الحجاب أتفرض علينا في الثمانينيات وأواخر التسعينيات، زوجات الشيوخ وشيوخ الأزهر غير محجبين وبشوف ده في الصور القديمة وأفلامنا الأبيض والأسود".

واستكملت: "في حفلات أم كلثوم طلعلي واحدة محجبة قاعدة".

ومن جانب آخر، تواصل رانيا يوسف حاليا مشاهدها الأخيرة من مسلسل "اللعبة 2"، مع شيكو وهشام ماجد والمخرج معتز التوني.

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