"القشقري": ما فعله المقاولون استغلال للمواطن و"ضحك على الذقون"

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بعد قرار إلزام المقاول بضمان المسكن 10 سنوات ضدّ العيوب

يرصد الكاتب الصحفي طلال القشقري شكاوى المواطنين مما فعله المقاولون بعد قرار إلزام المقاول بضمان المسكن 10 سنوات ضدّ العيوب، حيث قام المقاولون بزيادة تكلفة بناء المساكن، ومن أجل تحميل المواطن تكلفة إصلاح العيوب المستقبلية إن ظهرت، فإن لم تظهر فهذه الأموال مكاسب للمقاولين، وهو ما اعتبره الكاتب جشعاً واستغلالاً و"ضحك على الذقون"، مطالباً بوضع تسعيرة لتكلفة البناء وتثبيتها حسب المواصفات.

أشدت بالقرار

وفي مقاله "المقاولون والضحك على الذقون!!" بصحيفة "المدينة"، يقول القشقري: أَشَدْتُ في مقالي السابق (تحيّة لضمان عيوب المساكن) بقرار الهيئة السعودية للمقاولين بمنع إصدار أيّ رخصة بناء مسكن إلّا إذا كان هناك عقد بين مالك المسكن وبين مقاول معتمد، مع إلزام المقاول وهذا هو بيت القصيد، بتقديم ضمان لمُدّة ١٠ سنوات ضدّ العيوب الفنية التي قد تظهر في المسكن".

المقاولون زادوا الأسعار بعد القرار

ويرصد الكاتب شكاوى المواطنين ويقول: "بيْد أنّ الكثير من المواطنين الراغبين في البناء أفادوني أنّ تكلفة إنشاء المتر المربّع من المساكن ازدادت بسبب القرار، لأنّ المقاولين يحمّلون عليها تكلفة إصلاح العيوب المستقبلية في حالة ظهورها، فإن ظهرت العيوب فالتكلفة قد غُطِّيَت أصلاً وإن لم تظهر فهم يكسبون مزيداً من الأرباح، يعني مثل المنشار (طالِع آَكِل نازل آَكِل)، والخاسر الأكبر والأوحد هم المواطنون الراغبون في البناء الذين يصيرون مثل العروس التي جاءت تفرح بالضمان فما لقت أيّ مطرح!".

استغفال و"ضحك على الذقون"

ويعلق "القشقري" على ما فعله المقاولون ويقول: "هذا باعتقادي نوع من أنواع الاستغلال التجاري من قبل المقاولين، وهم يستغلّون ضماناً صُمِّمَ لخدمة عامّة النّاس بما يخدم مصالحهم الشخصية، بل هو استغفال منهم فوق الاستغلال، وطمع وجشع ووجع يُصيب المواطنين الراغبين في البناء والغافلين، يا أمان الله!".

لا بد من إجراء

ويطالب "القشقري" بوضع تسعيرة لتكلفة البناء وتثبيتها حسب المواصفات، ويقول: "هنا يُنتظر من هيئة المقاولين ومعها وزارة التجارة وأيّ جهة أخرى معنية أن تُدرك أنّ الأهمّ هو ليس إصدار القرار فقط، بل السعي لعدم تسبّبه في الإضرار بالناس، ومتابعة تنفيذه ليل نهار.. وما المانع من وضع تسعيرة لتكلفة المتر المربّع وتثبيتها حسب مواصفات البناء المختلفة؟ تلافياً لأيّ تلاعب للمقاولين من ضعاف النفوس بالأسعار بحُجّة الضمان، والمثل يقول أنّه لا بُدّ من الأمان في الضمان وإلّا ما جدواه؟!".

نصيحة للمواطن

وينهي الكاتب متوجها للمواطن ويقول: "أنا شخصياً، أنصح بشدّة أيّ مواطن راغب في البِنَاء أنّ يتعاقد مع مهندس استشاري موثوق للإشراف على بناء بيته، ابتداءً من لحظة كتابة العقد مع المقاول، ليضمن عدالة الأسعار، ويُجوِّد العمل الفني، ويصرف مستحقّات المقاول، وأجر المهندس على المواطن قليلة مقارنةً بتكلفة البناء، وهذا يُجنّبه الخسائر المالية، وممارسات الضحك على الذقون التي يبرع فيها بعض المقاولين!".الكاتب الصحفي طلال القشقري