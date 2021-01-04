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قوات تركية ومليشياتها الإرهابية تقصف قرى بريف الرقة الشمالي في سوريا

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قوات تركية ومليشياتها الإرهابية تقصف قرى بريف الرقة الشمالي في سوريا قوات تركية ومليشياتها الإرهابية تقصف قرى بريف الرقة الشمالي في سوريا

مصراوي Masrawy

02:47 م الإثنين 04 يناير 2021

إدلب- (أ ش أ):

جددت قوات تركية ومليشيات إرهابية مسلحة تابعة لأنقرة القصف الصاروخي على بلدة عين عيسى الواقعة بريف الرقة الشمالي السوري.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القصف الصاروخي من قبل القوات التركية،استهدف مخيم عين عيسى وقرية معلق بريف عين عيسى ضمن الريف الشمالي لمحافظة الرقة، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما أن رتل تركي جديد دخل إلى الأراضي السورية مكون من 25 آلية عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمالي إدلب، واتجه نحو المواقع التركية في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي .

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التركية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" منذ فبراير الماضي وحتى الآن إلى أكثر من 11 ألفاً و85 قطعة بينها دبابات وناقلات جند ومدرعات.

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