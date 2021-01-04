بسبب الكمامة.. تحصيل غرامات من 260 مواطنًا في المنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا- محمد النادي:

وقّعت الأجهزة التنفيذية والرقابية والأمنية في محافظة المنيا، غرامات فورية على 260 مواطنا منذ أمس وحتي صباح اليوم الإثنين؛ لعدم إرتدائهم الكمامات الطبية داخل مصالح ومنشآت عامة وحكومية، بواقع 50 جنيها علي كل مخالف، وجرى تحرير 42 محضرًا لمحال تجارية ومطاعم لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية والتباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

وقال عماد محمود رئيس قرية البرجاية، إنه جرى فض 3 أفراح، أثناء المرور ومتابعة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا " بنطاق الوحدة المحلية لقرية البرجاية، إذ جرى فض فرح بقرية زهرة واثنين بقرية البرجاية، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وقال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إن هناك متابعة مستمرة لتنفيذ كافة القرارات والإجراءات المقررة والصادرة لمواجهة فيرس كورونا للحد من انتشارة حفاظا علي صحة المواطنين.

وأضاف أنه كلف نائبه الدكتور رجب قياتي، بالمرور والمتابعة، وجرى تشميع عدد من المقاهي بقرية دماريس نظرا لمخالفتها الحيطة وعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، كما جرى تشميع مقهيين وتحريز عدد من الشيش وأكواب الزجاج والأدوات الغير مسموح بتداولها، واتُخذت الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين وأصحاب المقاهي.