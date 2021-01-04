بزي بابا نويل.. طفلان يوزعان الهدايا على نزلاء مستشفى شفاء الأورام

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الأقصر – محمد محروس:

رسم طفلان اللهجة على وجوه مرضي السرطان من الأطفال والكبار داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان ومستشفى شفاء الأورمان السرطان الأطفال بالأقصر بعدما وزعا عليهم هدايا.

وارتدى الطفلان يوسف وآدم ملابس بابا نويل الشهيرة ووزعا الهدايا والألعاب على المرضي داخل المستشفى وسط أجواء من الفرح والبهجة والسعادة.

قال الطفل أدم صاحب فكرة مبادرة " ارسم بسمة"، قبل أسابيع فكرت في أن أرسم بسمة على وجوه المرضي بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الاورام ومستشفى شفاء الاورمان لسرطان الاطفال فى الاقصر وقررت أن تكون زيارتي مختلفة واستعنت بصديقي يوسف وقررنا بمساعدة والدينا شراء ملابس بابا نويل الشهيرة وشراء هدايا تذكارية والعاب للأطفال المرضي بالمستشفى لإدخال السعادة في قلوبهم .

وأوضح محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان ، إن المستشفى حريص على التعاون مع كافة المبادرات الشبابية ومبادرات المجتمع المدني لتخفيف آلام المرضي مما يساعدهم معنويا ونفسيا على الاستجابة السريعة للعلاج ، موجها الشكر ليوسف وآدم على مبادرتهما الرائعة .

وأضاف أن المستشفى حريص أيضا على الاحتفال بكافة المناسبات حيث تزينت المستشفى بأشجار الكريسماس وبالبالونات احتفالا بالعام الميلادي الجديد .