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مقتل مزارع ونجله بوابل من الرصاص في أسيوط.. و"الأمن العام" يضبط الجناة

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مقتل مزارع ونجله بوابل من الرصاص في أسيوط.. و"الأمن العام" يضبط الجناة مقتل مزارع ونجله بوابل من الرصاص في أسيوط.. و"الأمن العام" يضبط الجناة

مصراوي Masrawy

03:01 م الإثنين 04 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

لقى مزارع ونجله مصرعهما، إثر إطلاق أعيرة نارية عليهما بأسيوط، وتمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط اثنين من مرتكبي الواقعة .

تلقى مركز القوصية أمن أسيوط بلاغًا، بحدوث إطلاق أعيرة نارية بالطريق الزراعي الفرعي بقرية بدائرة المركز، ما أدى لمقتل كلاً من:" مزارع، 60 سنة، ونجل الأول مزارع 35 سنة، مقيمان دائرة المركز، أثر إصابتهما بأعيرة نارية متفرقة.

وما قرره نجل أخر للمجني عليه الأول، أنه حال استقلاله دراجة نارية (تروسيكل بدون لوحات معدنية - قيادة الأول) رفقة المجني عليهما فوجئ بقيام كلا من "مزارع 35 سنة، حاصل على دبلوم، ومزارع 30 سنة، وطالب 30 سنة، مقيمين بذات القرية، يستقلون سيارة نقل "بدون لوحات معدنية" بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فأودوا بحياة والده وشقيقه لخلافات سابقة بينهم.

وقيام المتهمين عقب الواقعة بإشعال النيران بالسيارة التي كانوا يستقلونها في محاولة منهم لإبعاد الشبهة عنهم وإخمادها دون إصابات .

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط إلى صحة الاتهام وقيام المتهمين المذكورين بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين والقرية المتهمين بحملة مُكبرة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط المتهمان الثاني والرابع وبحوزتهما 2بندقية آلية وكميه من الطلقات.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط مزارعان (36 – 20)، وبحوزتهما 2بندقية آلية وكميه من الطلقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

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