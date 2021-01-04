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الجنح تبرئ مجدي عبدالغني في 3 دعاوى ميراث

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الجنح تبرئ مجدي عبدالغني في 3 دعاوى ميراث الجنح تبرئ مجدي عبدالغني في 3 دعاوى ميراث

مصراوي Masrawy

02:34 م الإثنين 04 يناير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الدقي ببراءة مجدى عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، من 3 جنح جنائية جديدة مقيدة تحت أرقام (12273- 12275 - 122278) لسنة 2020 جنح الدقي، في قضايا الميراث.

وجاء ذلك لسابقة الفصل في دعاوى أخرى سابقة كان سبق إقامتها من ذات الأشخاص وهم بعض أقارب الكابتن مجدي عبدالغني وذلك عن قطعة الارض الكائنة بمنطقة وراق العرب التي يدعى المدعون في تلك القضايا بأنها ميراث لهم على الرغم من أنها ملك خالص للكابتن مجدى عبدالغني ومسجلة بعقود رسمية مشهرة باسمه.

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