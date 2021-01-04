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إيران تتمادي في تهديد الملاحة بالخليج.. وتحتجز ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية

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إيران تتمادي في تهديد الملاحة بالخليج.. وتحتجز ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية إيران تتمادي في تهديد الملاحة بالخليج.. وتحتجز ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية
اعترضتها في مضيق هرمز وغيّرت مسارها إلى ميناء بندر عباس

إيران تتمادي في تهديد الملاحة بالخليج.. وتحتجز ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية

ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم (الاثنين)، أن إيران احتجزت ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية.

وأضافت أن البحرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري احتجزت السفينة بزعم تلويثها الخليج بمواد كيميائية، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها، أوضحت السلطة البحرية لعمليات التجارة البحرية في بريطانيا في وقت سابق على موقعها على الإنترنت أن "التفاعل" بين السلطات الإيرانية وسفينة تجارية في مضيق هرمز أدى إلى تغيير مسار السفينة والتوجه إلى المياه الإيرانية.

وحددت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري السفينة على أنها الناقلة التي ترفع علم كوريا الجنوبية، مبينة أنها احتجزت وجرى تعقبها منذ ذلك الحين داخل المياه الإقليمية الإيرانية باتجاه ميناء بندر عباس.إيران الحرس الثوري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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