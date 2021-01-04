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صور.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين ترع أبوتيج

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صور.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين ترع أبوتيج صور.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين ترع أبوتيج

مصراوي Masrawy

02:38 م الإثنين 04 يناير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، أعمال تبطين وتدبيش بعض الترع بقرى البلايزة والزرابي بمركز أبوتيج.

يأتي ذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين 23 ترعة على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه.

وتفقد محافظ أسيوط، أعمال تبطين ترعة بني سميع بقرية البلايزة وتابع أعمال تطهير الترعة بواسطة معدات مديرية الري؛ مشددًا على تكثيف أعمال التطهير ورفع المخلفات من على جوانب الترع بالتنسيق مع مديرية الري.

كما استمع المحافظ، إلى شرح من مهندسي التوسع الأفقي بوزارة الرى للأعمال التي تنفذها وزارة الري وبخاصة أعمال الإدارة العامة للتوسع الأفقي للري بأسيوط بنطاق المحافظة والتي تجاوزت تكلفتها الاستثمارية حوالي 200 مليون جنيه حتى الآن بأطوال تصل إلى 65 كيلو متر وتشمل ترع ( بني غالب، باقور، منفلوط، البسيوني، بانوب، أبنوب، شقلقيل، بنى سميع).

كما تفقد المحافظ، أعمال إنشاء كوبرى كيلو 149 على ترعة نجع حمادي الغربية والذي يجري انشاؤه بتكلفة 18 مليون جنيه بحمولة 70 طنًا، واستمع إلى شرح لمراحل الإنشاء ومعدلات التنفيذ، فضلًا عن أهمية الكوبري الذي يربط قرى مركز أبوتيج بالمدينة مرورًا بشريط السكة الحديد وترعة نجع حمادي، كما تابع أعمال تبطين وتدبيش جانبي الطريق على ترعة نجع حمادي.

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