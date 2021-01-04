جريمة ثأر.. ضبط المتهمين بقتل شقيقين في بني سويف

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بني سويف-حمدي سليمان:

نجحت الأجهزة الأمنية ببني سويف، في ضبط مزارع وابن عمه، لاتهامها بقتل شقيقين باستخدام سلاح آلي أخذًا بالثأر في عزبة سعد الدين التابعة لمركز الواسطي شمال محافظة بني سويف.

تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أشرف صلاح حكمدار المديرية، بقيام مجهولان يستقلان دراجة آلية، بإطلاق نيران من بندقية آلية على "رمضان. و. أ"، 40 عاما، وشقيقه أحمد 32 عاما، مقيمان عزبة سعد الدين التابعة لمركز الواسطى.

جرى تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، لضبط الجناة، وتبين من التحريات الأولية أن هناك خلافات ثأرية بين عائلة المجني عليهما وعائلة أخرى بالقرية، وأن وراء الواقعة مزارع ونجل عمومته، وأنهم استخدما دراجة آلية في الواقعة وسلاح ناري عبارة عن بندقية آلية أطلقا منها النيران تجاه المجني عليهما.

بتكثيف البحث والتحريات جرى ضبط المتهمين "أمير.ر.ع" 25 عامًا، ونجل عمه "عيد. ع. ع" 31 عامًا، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.