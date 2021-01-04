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فض حفل زفاف داخل قاعة وتحرير محضر ضد مديرها في بني سويف

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فض حفل زفاف داخل قاعة وتحرير محضر ضد مديرها في بني سويف فض حفل زفاف داخل قاعة وتحرير محضر ضد مديرها في بني سويف

مصراوي Masrawy

02:29 م الإثنين 04 يناير 2021

بني سويف-حمدي سليمان:

فضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بني سويف، برئاسة المحاسب هاني الجويلي، أحد الأفراح المقامة في إحدى القاعات، تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء والتي تحظر إقامة الأفراح وحفلات الزفاف في الأماكن المغلقة.

وأكد رئيس المدنية أنه جرى غلق القاعة، وتحرير محضر ضد مدير القاعة برقم 57 لسنة 2021، وذلك لمخالفته قرارات رئاسة مجلس الوزراء.

من جانبه شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ورؤساء الأحياء والمناطق بتكثيف الحملات على المقاهي والكافيتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة ضمن خطتها الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

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