مطالب في فيتنام بحظر الرحلات الجوية القادمة من الدول التي ظهرت بها السلالة الجديدة لكورونا

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مصراوي Masrawy

هانوي- (د ب ا):

اقترحت وزارة الصحة الفيتنامية حظر الرحلات الجوية القادمة من جميع الدول التي ظهرت بها السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد.

وطلب البيان رئيس الوزراء نجوين شوان فوك بمنع دخول الرحلات الجوية القادمة من أي دولة سجلت حالات إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أمس الأحد أن سيدة فيتنامية عادت للبلاد على متن إحدى الرحلات الجوية لإعادة المواطنين ثبت إصابتها بالسلالة الجديدة للفيروس. وجرى نقلها على الفور إلى منشآه حجر صحي في جنوب فيتنام.

وقد سجلت 33 دولة حول العالم حالات إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وقد سجلت فيتنام 1494 حالة إصابة بفيروس كورونا و 35 حالة وفاة.

وأفادت تقارير إعلامية اليوم أن فيتنام تسعى لشراء 30 مليون جرعة من لقاح استرازينكا من بريطانيا.