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الصين تؤكد أنها منفتحة على التعاون الدولي بشأن لقاح كورونا

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الصين تؤكد أنها منفتحة على التعاون الدولي بشأن لقاح كورونا الصين تؤكد أنها منفتحة على التعاون الدولي بشأن لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

02:33 م الإثنين 04 يناير 2021

بكين- (أ ش أ):

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ اليوم الاثنين إن بلادها منفتحة دائما على التعاون الدولي بشأن لقاح المستجد (كوفيد-19)، وتقدر سلامة وفعالية اللقاحات بشكل كبير.

وأضافت يينغ - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - أن الصين تدعم بنشاط الشركات المحلية في إقامة تعاون مع نظيراتها الأجنبية في مجال أبحاث اللقاحات وتطويرها وكذلك إنتاجها، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي، تخضع العديد من اللقاحات التي طورتها الشركات الصينية إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في الخارج مع تقدم سلس.

وأوضحت يينغ أن الصين ملتزمة بتعهداتها بجعل لقاحات (كوفيد-19) التي تطورها سلعة عامة عالمية، مع العمل على ضمان حصول الدول النامية عليها.

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مصراوي Masrawy

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