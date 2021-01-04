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"اقتصادية النواب" تشيد بتنفيذ التكليفات الرئاسية بالاعتماد على الصناعة الوطنية بمشروعات "حياة كريمة"

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"اقتصادية النواب" تشيد بتنفيذ التكليفات الرئاسية بالاعتماد على الصناعة الوطنية بمشروعات "حياة كريمة" "اقتصادية النواب" تشيد بتنفيذ التكليفات الرئاسية بالاعتماد على الصناعة الوطنية بمشروعات "حياة كريمة"

مصراوي Masrawy

02:42 م الإثنين 04 يناير 2021

مصراوي

قال الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اقتصاديات الدول الكبرى اعتمدت على توطين الصناعات بها؛ خصوصًا الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشاد عبد الحميد بالقضايا التي ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة خطة توطين صناعة احتياجاتنا في المشروعات القومية؛ بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومسؤولي كل من الهيئة العربية للتصنيع والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في بيان له اليوم الإثنين، إلى أهمية تأكيد رئيس الوزراء أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح ، بالاعتماد على الصناعة الوطنية في مشروعات المياه والصرف الصحي التي سيتم تنفيذها بالقرى ضمن مشروع تطوير الريف المصري، في إطار المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ خصوصًا الطلمبات، وأن هناك جهدًا مبذولًا من الهيئة العربية للتصنيع في هذا الملف، وتم بالفعل إنتاج أنواع مختلفة من الطلمبات.

وطالب عبد الحميد المحافظين بالإسراع في تنفيذ تكليفات بحصر الاحتياجات في الـ50 مركزًا على مستوى الجمهورية التي ستشهد تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، مع توفير كل مكونات المحطات من خلال الصناعة الوطنية؛ سواء الحكومية أو من القطاع الخاص، خصوصًا أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أنه سيكون هناك تعاقد فوري لتوفير هذه المكونات، وأن مشروعات المياه والصرف الصحي تتكلف نحو 60% من المشروعات التي ستنفذ لرفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة لأهالي القرى مع أهمية التنسيق بين وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع؛ لتوفير احتياجات هيئة السكك الحديدية المختلفة، خصوصًا عربات القطارات من خلال شركة "سيماف".

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